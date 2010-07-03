Глава Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

Фото: ТАСС/Палинчак Михаил

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль сообщил о своей отставке с должности. Об этом сообщается на сайте областной госадминистрации.

Москаль подал в отставку вскоре после завершения второго тура президентских выборов на Украине. В документе говорится, что украинский губернатор подал в отставку по собственному желанию.

Ранее о своей отставке заявили руководитель Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской области Олег Синютка.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

После обработки 99% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовали более 73%. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае.