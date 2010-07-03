Глава Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль сообщил о своей отставке с должности. Об этом сообщается на сайте областной госадминистрации.
Москаль подал в отставку вскоре после завершения второго тура президентских выборов на Украине. В документе говорится, что украинский губернатор подал в отставку по собственному желанию.
Ранее о своей отставке заявили руководитель Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской области Олег Синютка.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.
После обработки 99% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовали более 73%. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.