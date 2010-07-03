В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте на востоке Украины

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Член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин, который отвечает за направление "Безопасность и оборона", рассказал в своем блоге о решениях нового президента страны о ситуации на востоке Украины.

"Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", – указал политик в заметке под заглавием "Посадки – будут".

Кроме того, Апаршин отметил, что понесут наказание и причастные к "сдаче" Крыма России.

Ранее Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. По его мнению, на прекращение конфликта в регионе потребуется много времени. "Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", − подчеркивал он. Он отмечал, что не планирует амнистировать тех, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Накануне Зеленский назвал "задачей номер один" на посту президента Украины возвращение арестованных в России моряков. Он также анонсировал "мощную информационную войну" на Донбассе.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73 процентов голосов избирателей после обработки более 99 процентов протоколов. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае.