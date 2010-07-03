Зеленский высказался против предоставления Донбассу особого статуса

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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Такое заявление он сделал в интервью агентству РБК-Украина.

"Я считаю, что нет", − ответил кандидат на вопрос о возможном предоставлении Донбассу особого статуса. По мнению Зеленского, на прекращение конфликта в регионе потребуется много времени. "Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", − подчеркнул он.

Зеленский считает, что разобраться с ситуацией в Донбассе Украине поможет информационная война. "Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы", − пояснил кандидат в президенты.

Он предложил создать "отдельный большой европейский медиапортал, который вещает на русском языке". По словам Зеленского, этот портал будет говорить "правдивые вещи" и информировать жителей Донбасса о событиях на Украине. Кандидат также добавил, что не планирует амнистировать тех, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Тогда ни один из кандидатов, по данным ЦИК, не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский (30,24% голоса) и действующий президент страны Петр Порошенко (15,95%). Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Как показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 9 по 14 апреля, 72,2% респондентов готовы поддержать Зеленского во втором туре. Еще 25,4% опрошенных высказались в пользу Порошенко.