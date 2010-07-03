Зеленский высказался против предоставления Донбассу особого статуса

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Такое заявление он сделал в интервью агентству РБК-Украина.
"Я считаю, что нет", − ответил кандидат на вопрос о возможном предоставлении Донбассу особого статуса. По мнению Зеленского, на прекращение конфликта в регионе потребуется много времени. "Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", − подчеркнул он.
Зеленский считает, что разобраться с ситуацией в Донбассе Украине поможет информационная война. "Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы", − пояснил кандидат в президенты.
Он предложил создать "отдельный большой европейский медиапортал, который вещает на русском языке". По словам Зеленского, этот портал будет говорить "правдивые вещи" и информировать жителей Донбасса о событиях на Украине. Кандидат также добавил, что не планирует амнистировать тех, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Тогда ни один из кандидатов, по данным ЦИК, не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский (30,24% голоса) и действующий президент страны Петр Порошенко (15,95%). Второй тур выборов состоится 21 апреля.
Как показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 9 по 14 апреля, 72,2% респондентов готовы поддержать Зеленского во втором туре. Еще 25,4% опрошенных высказались в пользу Порошенко.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.