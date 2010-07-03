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16:14

Эксперт объяснил отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

политика за рубежом

16:14

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Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, прокомментировал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

По словам эксперта, данные соцопроса свидетельствуют, что "все устали от Порошенко". "Зеленский – человек новый, человек, несомненно, неглупый", – отметил он в беседе с RT.

Юрий Почта напомнил, что у Зеленского нет опыта в политике. Однако "достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией" у Порошенко, видимо, не нашлось, считает эксперт. "Зеленский остается главным претендентом", – подытожил преподаватель РУДН.

Как показал опрос, проведенный КМИС в период с 9 по 14 апреля, 72,2% респондентов готовы поддержать Зеленского во втором туре. 25,4% опрошенных высказались в пользу Порошенко.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидерами первого тура стали Зеленский (30,24% голосов) и Порошенко (15,95%). Второй тур назначен на 21 апреля.

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политика за рубежом

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