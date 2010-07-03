Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского

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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что будет уважать выбор украинцев в случае победы Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

"Если не дай бог он будет избран – это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы демократическое государство", – сказал Порошенко.

Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве на дебаты с Зеленским, но тот не явился. Порошенко выразил надежду, что Зеленский на данный момент находится в Киеве и пригласил его явиться на стадион в ближайшее время. Кроме того, Порошенко пригласил Зеленского на дебаты на вечерний эфир телеканала ICTV 15 апреля.

На стадионе произошла давка. После того, как стало известно, что Зеленский не пришел, многие люди попытались покинуть митинг. При этом специального выхода организаторы не предусмотрели.

Ранее шоумен заявил, что получил сведения о готовящейся против него провокации во время дебатов. Он отметил, что намерен провести дебаты 19 апреля.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур состоится 21 апреля.

12 апреля в социальных сетях появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в эфире одного из общенациональных телеканалов.