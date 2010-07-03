Опубликовано видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В социальных сетях появилось видео перепалки кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире одного из общенациональных телеканалов.

11 апреля Порошенко пришел в студию вечернего телешоу "Право на власть", после чего позвал туда же Зеленского. Политики разговаривали по телефонной связи. Зеленский отметил, что находится во Франции, где должна состояться его встреча с Макроном.

Кандидаты также поспорили о дне проведения дебатов. Порошенко заявил, что готов провести дебаты в воскресенье, а шоумен отметил, что мероприятие пройдет на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Далее политики начали спорить и перебивать друг друга, из-за чего Зеленский прервал звонок.



Накануне скандал разгорелся вокруг ролика, в котором Зеленского сбивает самосвал. Клип смонтирован на основе предвыборного видео Зеленского, где он идет среди жителей страны разных возрастов.

Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур.

Второй этап голосования пройдет 21 апреля. Согласно соцопросу, за Зеленского проголосуют почти в три раза больше избирателей, чем за его оппонента. Опрос проходил в крупных украинских городах, в нем участвовали более трех тысяч совершеннолетних украинцев.

Ранее сообщалось, что Тимошенко отказалась вести дебаты. Поиски другого независимого модератора продолжаются. Проведение мероприятия обойдется примерно в миллион долларов.

