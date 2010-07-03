Эксперт не исключил превращения дебатов Зеленского и Порошенко в шоу

Дебаты лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко могут превратиться в шоу. Такую точку зрения в беседе с RT высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский согласился провести дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, однако выдвинул ряд условий. Они должны пройти на стадионе при участии зрителей, все телеканалы получат право транслировать их, а кандидаты должны предоставить справку от нарколога. Действующий глава государства согласился встретиться с оппонентом на стадионе.
"Дело в том, что дебаты имеют смысл и эффективны с точки зрения политики только тогда, когда люди находятся в одной вселенной, стоят на одной платформе и хотя бы оперируют одинаковой терминологией", – отметил эксперт.
По мнению Бортника, дебаты между Порошенко и Зеленским могут превратиться в шоу. Один кандидат будет пытаться "быть серьезным и использовать свой опыт", а другой – "просто тролить и юморить".
Он добавил, что все будет зависеть от модераторов дебатов и от того, как будут вести себя кандидаты.
Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%).
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.
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