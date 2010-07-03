Порошенко вызвал Зеленского на теледебаты

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию телеканала "1+1", передает "Комсомольская правда".

11 апреля Порошенко пришел в студию вечернего телешоу "Право на власть", после чего позвал туда же Зеленского. "Я приглашаю, с разрешения ведущей, на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут", – сказал Порошенко в эфире.

При этом он призвал Зеленского "не боятся", и "уже сегодня начать дебаты", которые продолжатся 14 апреля в 14:14 по местному времени на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Кроме того, Порошенко заявил, что намерен закончить дебаты 19 апреля в студии "Общественного телевидения".

Позже выяснилось, что Зеленский отказался прийти в студию, так как находится во Франции, где 12 апреля должна состояться его встреча с президентом республики Эмманюэлем Макроном.

"Петр Алексеевич Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня сопровождали в аэропорт", – сказал Зеленский.

Порошенко заявил, что в пятницу сам едет в Париж. Зеленский ответил, что у президента есть "борт номер один", а он летает как обычный пассажир. После этого кандидат на государственный пост напомнил про 19 апреля, сказал "до свидания" и повесил трубку.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур пройдет 21 апреля.