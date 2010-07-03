Названа стоимость проведения дебатов Зеленского и Порошенко

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Около одного миллиона долларов уйдет на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве, передает РИА Новости.

По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, сметы проведения дебатов еще нет. Варианты монтажа сцены, установки света и обеспечения безопасности сейчас прорабатываются.

Аласания напомнил, что концерт в "Олимпийском" группы "Океан Эльзы" обошелся в 500 тысяч долларов. По словам заместителя гендиректора НСК Виктора Анисимова, стадион пока не получал официальных обращений, но готов провести дебаты на высшем уровне.

Тем временем в штабе Порошенко заявили, что политик готов оплатить половину расходов на организацию и проведение дебатов из своего избирательного фонда. Вторую часть расходов предложили оплатить Зеленскому.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Во второй тур, который пройдет 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Ранее оба кандидата сдали анализы крови на наркотики и алкоголь перед дебатами. Политолог Иван Мезюхо назвал эту процедуру фарсом.

