Билборды с Порошенко и надписью "Конец" появились на Украине

Билборды с изображением кандидата в президента Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и надписью на украинском языке "Конец" появились в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове, Одессе и Сумах, передает РИА Новости.
Изображение сделано в той же стилистике, что и избирательная кампания Порошенко. На билбордах изображен только затылок украинского лидера. Как заявили в администрации президента, штаб Порошенко не имеет к плакатам никакого отношения.
Руководитель главного департамента информационной политики Владимир Горковенко назвал плакаты "глупостью".
"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы вешать такую глупость", – заявил Горковенко в комментарии "Громадське ТВ".
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур состоится 21 апреля.
Перед вторым туром выборов должны были пройти дебаты Порошенко и Зеленского. Действующий глава государства прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве, однако Зеленский на дебаты не явился.
Ранее он заявил, что получил информацию о готовящейся против него провокации во время дебатов. Он отметил, что намерен провести дебаты 19 апреля.
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