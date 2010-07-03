Судьи окружного суда Киева подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщается на сайте суда.
Речь идет о судьях, которые принимали решение о денационализации Приватбанка. Они обвиняют главу государства, а также главу Нацбанка Якова Смолия и министра юстиции Павла Петренко во вмешательстве и давлении.
С соответствующим иском они обратились в Генпрокуратуру и Госбюро расследований. Судьи попросили принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий руководства государства и предотвращения повторения таких случаев в будущем.
После обработки 99% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, а Петр Порошенко набрал 24,46%.
Тем не менее Порошенко не уходит из политики и более того, собирается вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Политик добавил, что сделает все для обеспечения единства украинского народа.
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