Путин освободил от должности начальника УГИБДД по Москве Коваленко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по столице Виктора Коваленко. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Аналогичный указ подписан в отношении министра внутренних дел по Ингушетии, генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Кавы. Полковник юстиции, замруководителя ГСУ СК РФ Сергей Михайлов назначен руководителем управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

Генерал-полковника Виктора Яцуценко назначили замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев стал замминистра – главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору МЧС.

Полковник внутренней службы Петр Кугуя получил пост начальника ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Полковник внутренней службы Игорь Михно назначен начальником ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Заначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях – старшим оперативным дежурным МЧС стал полковник внутренней службы Александр Павлов.

Генерал-майор полиции Юрий Истранкин получил должность заместителя начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ. Ему также присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.