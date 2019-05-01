Путин освободил от должности начальника УГИБДД по Москве Коваленко

Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по столице Виктора Коваленко. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Аналогичный указ подписан в отношении министра внутренних дел по Ингушетии, генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Кавы. Полковник юстиции, замруководителя ГСУ СК РФ Сергей Михайлов назначен руководителем управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.
Генерал-полковника Виктора Яцуценко назначили замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев стал замминистра – главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору МЧС.
Полковник внутренней службы Петр Кугуя получил пост начальника ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Полковник внутренней службы Игорь Михно назначен начальником ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Заначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях – старшим оперативным дежурным МЧС стал полковник внутренней службы Александр Павлов.
Генерал-майор полиции Юрий Истранкин получил должность заместителя начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ. Ему также присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.
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