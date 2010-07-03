В МВД подтвердили отставку главы ГИБДД по Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В МВД подтвердили уход главы ГИБДД по Москве Виктора Коваленко в отставку, сообщает ТАСС.

Генерал-майор полиции уходит с должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности начальника Госавтоинспекции Москвы стал замглавы ведомства Алексей Диокин.

Должность заместителя руководителя столичного главка ГИБДД полковник полиции занимает с мая 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что Виктор Коваленко попрощался с личным составом. Встреча прошла накануне днем.

Источник уточнял, что это решение не связано с недавним ДТП на Можайском шоссе в Москве, после которого глава МВД Владимир Колокольцев вынес Коваленко предупреждение о неполном служебном соответствии.

2 апреля СМИ сообщали о том, что в ГИБДД проходило совещание по поводу отставки Коваленко. Однако позже в инспекции опровергли эту информацию.

На Можайском шоссе внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. Двое из них, в том числе ребенок, погибли. Виновник покинул место аварии, но спустя несколько дней явился с повинной.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен. Многие его коллеги и начальники были дисциплинарно наказаны.