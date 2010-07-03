Глава столичной ГИБДД уходит в отставку – СМИ

Глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко попрощался с личным составом. Он сообщил ему о своей отставке, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Встреча прошла накануне днем.
"Вчера Виктор Коваленко на встрече с личным составом сообщил об уходе и поблагодарил всех за совместную работу", – сообщили агентству.
Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Источник уточняет, что это решение не связано с недавним ДТП на Можайском шоссе в Москве, после которого глава МВД Владимир Колокольцев вынес Коваленко предупреждение о неполном служебном соответствии.
2 апреля СМИ сообщали о том, что в ГИБДД проходило совещание по поводу отставки Коваленко. Однако позже в инспекции опровергли эту информацию.
ДТП на Можайском шоссе вызвало широкий общественный резонанс. Началась служебная проверка. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь умерла в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.
Виновник покинул место ДТП, но спустя несколько дней явился с повинной в отдел полиции в Чечне. Сейчас он арестован в Москве.
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен. Многие его коллеги и начальники были дисциплинарно наказаны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.