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11:02

Глава столичной ГИБДД уходит в отставку – СМИ

город транспорт

11:02

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко попрощался с личным составом. Он сообщил ему о своей отставке, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Встреча прошла накануне днем.

"Вчера Виктор Коваленко на встрече с личным составом сообщил об уходе и поблагодарил всех за совместную работу", – сообщили агентству.

Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Источник уточняет, что это решение не связано с недавним ДТП на Можайском шоссе в Москве, после которого глава МВД Владимир Колокольцев вынес Коваленко предупреждение о неполном служебном соответствии.

2 апреля СМИ сообщали о том, что в ГИБДД проходило совещание по поводу отставки Коваленко. Однако позже в инспекции опровергли эту информацию.

ДТП на Можайском шоссе вызвало широкий общественный резонанс. Началась служебная проверка. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь умерла в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.

Виновник покинул место ДТП, но спустя несколько дней явился с повинной в отдел полиции в Чечне. Сейчас он арестован в Москве.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен. Многие его коллеги и начальники были дисциплинарно наказаны.

город транспорт

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