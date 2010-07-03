Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:52

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки Коваленко

происшествия

15:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки начальника столичной Госавтоинспекции Виктора Коваленко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД МВД РФ.

"В ГУОБДД МВД России такого совещания не было. Иной информацией не располагаем", – уточнил собеседник агентства.

Данную информацию не подтвердил и сам Коваленко. "Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую", – сказал глава управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию. Якобы это произошло после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок.

Авария вызвала широкий общественный резонанс, была начата служебная проверка в столичном управлении ГИБДД. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь скончалась в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.

Виновник аварии покинул место происшествия. Через несколько дней он явился с повинной в отдел полиции в Чечне. На данный момент он находится под арестом в Москве.

Глава МВД Владимир Колокольцев позднее заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен, а ряд его коллег и начальников дисциплинарно наказали.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика