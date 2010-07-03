В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки Коваленко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки начальника столичной Госавтоинспекции Виктора Коваленко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД МВД РФ.

"В ГУОБДД МВД России такого совещания не было. Иной информацией не располагаем", – уточнил собеседник агентства.

Данную информацию не подтвердил и сам Коваленко. "Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую", – сказал глава управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию. Якобы это произошло после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок.

Авария вызвала широкий общественный резонанс, была начата служебная проверка в столичном управлении ГИБДД. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь скончалась в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.

Виновник аварии покинул место происшествия. Через несколько дней он явился с повинной в отдел полиции в Чечне. На данный момент он находится под арестом в Москве.

Глава МВД Владимир Колокольцев позднее заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен, а ряд его коллег и начальников дисциплинарно наказали.