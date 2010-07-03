Глава столичной Госавтоинспекции назвал сплетнями свою отставку

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко назвал слухами сообщения о его отставке. Об этом Коваленко сообщил Москве 24.

"Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую", – сказал глава управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию. Якобы это произошло после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и ребенок.

Авария вызвала широкий общественный резонанс, была начата служебная проверка в столичном управлении ГИБДД. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь не дожила до операции и скончалась в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.

Виновник аварии покинул место происшествия. Через несколько дней он явился с повинной в отдел полиции в Чечне. На данный момент он находится под арестом в Москве.

Глава МВД Владимир Колокольцев позднее заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен, а ряд его коллег и начальников дисциплинарно наказали. Начальник УГИБДД Москвы генерал-майор Виктор Коваленко, если еще произойдет подобная ситуация, поплатится должностью, заявил Колокольцев.