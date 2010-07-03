Назначен новый начальник антикоррупционного управления МВД Москвы

Владимир Путин назначил нового начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) столичного главка МВД, сообщает "Интерфакс".
Эту должность занял полковник полиции Михаил Лобанов.
Тем же указом главы государства начальником УВД по Южному административному округу назначили полковника полиции Дмитрия Рябова. До этого он служил в Подмосковье.
Ранее глава ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал рапорт об отставке. Генерал-майор полиции уходит с должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности начальника Госавтоинспекции Москвы стал замглавы ведомства Алексей Диокин.
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