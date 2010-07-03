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09:44

Глава Челябинска подал в отставку

политика

09:44

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Фото: cheladmin.ru

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление о своей отставке с должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию", – сообщили в пресс-службе.

Временно исполняющим обязанности главы Челябинска назначена заместитель главы администрации города Наталья Котова.

Отмечается, что конкурс на должность мэра города будет объявлен не ранее октября. "До окончания созыва должно быть не менее шести месяцев. Уже не успеваем, 8 сентября выборы. С этой даты в течение 30 дней должны сформировать новый созыв городской думы, 8 октября дума должна сформироваться. И плюс три месяца на выборы главы", – сказала собеседница агентства.

Депутатскую деятельность Владимир Елистратов начал в феврале 2019 года. Да этого момента он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам.

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политика

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