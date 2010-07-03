Кремль считает успешным опыт назначения людей из ФСО в регионы

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Кремль считает удачной практику назначения на посты глав регионов людей, у которых есть опыт работы в Федеральной службе охраны (ФСО). Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него спросили, считает ли Кремль неудачным опыт назначения на пост врио губернаторов кандидатов с опытом работы в ФСО в связи с отставкой губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Морозов с 1994 по 2016 год служил в ФСО России.

"Нет, наоборот, этот опыт считают успешным. Что касается Морозова, то он ушел по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. К слову, ушел он при достаточно высоком рейтинге", – заявил Песков, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На эту должность был назначен Игорь Бабушкин.