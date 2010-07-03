Путин сменил губернатора Астраханской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента РФ.

Морозов исполнял обязанности главы региона с сентября 2018 года. Теперь временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин. Путин провел с ним рабочую встречу, на которой объявил о своем решении.

Бабушкин начал карьеру в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. В 2013 году он стал заместителем руководителя Росимущества. Через 5 лет был назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В марте этого года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от занимаемых должностей глав региональных Минприроды Анатолия Романова и Минсоцзащиты Андрея Федотова.