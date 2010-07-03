Двух министров освободили от должностей в Забайкалье

Фото: www.забайкальскийкрай.рф

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от занимаемых должностей глав региональных минприроды Анатолия Романова и минсоцзащиты Андрея Федотова.

Оба министра ушли с должностей по собственному желанию, сообщает пресс-служба главы края. Исполнять обязанности главы минприроды будет заместитель министра Заур Аппоев, а И.о. министра труда и социальной защиты края стал замминистра Евгений Казаченко.

По данным ТАСС, отставка Федотова стала следствием передачи "Прямой разговор" – трехчасового общения Осипова с жителями Забайкальского края в прямом эфире. Ранее в отставку ушел вице-премьер, министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко.

4 марта исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края был назначен бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Осипов стал врио губернатора Забайкальского края 25 октября 2018 года по решению Владимира Путина. Ранее президент принял отставку губернатора региона Натальи Ждановой, которая попросила о досрочном прекращении полномочий. Она возглавляла край с февраля 2016 года.