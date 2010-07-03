Назначен и. о. первого вице-премьера Забайкалья

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Исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края стал бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Врио губернатора края Александр Осипов представил Орачевского региональным властям на совещании 4 марта, передает портал Забайкальского края.

Орачевский родился в Иркутске в 1980 году. В 2002 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права.

В 2016 году учился по президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности "Менеджмент".

Осипов стал врио губернатора Забайкальского края 25 октября 2018 года по решению президента России Владимира Путина.

Ранее Путин принял отставку губернатора региона Натальи Ждановой, которая попросила о досрочном прекращении полномочий. Она возглавляла край с февраля 2016 года.