Глава Читы подал заявление об отставке

Фото: сайт Думы городского округа "Город Чита"

Глава Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке с 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Забайкальского края. Официального сообщения на официальном сайте города об отставке мэра пока нет.

Решение об отставке объясняется личными причинами. Глава региона Александр Осипов поручил сити-менеджеру Олегу Кузнецову и министру территориального развития Виктору Паздникову обеспечить "устойчивое жизнеобеспечение" регионального центра.

Главой города в столице Забайкалья является спикер местной думы. Анатолий Михалев занимал этот пост с 2014 года после того, как были отменены прямые выборы градоначальника. Ранее он являлся избранным мэром Читы, а фактически возглавлял муниципалитет с 2000 года.

После отставки Михалев по-прежнему будет являться депутатом гордумы. Сейчас исполнение обязанностей председателя гордумы возложено на его первого заместителя Андрея Ядрищенского.

В июле прошлого года состояние Читы раскритиковала Валентина Матвиенко. По ее словам, такого неблагоустроенного города она давно не видела. По тротуарам нельзя пройтись, бордюры на стадии исчезновения, дороги плохие, газоны не покошены – "бурьян по пояс". Также сенатор отметила, что перед зданием театра "раздолбанная площадь". На ней находится "неработающий уродище фонтан ". Спикер Совфеда отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города".