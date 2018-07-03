Матвиенко отчитала власти Читы за "бурьян по пояс"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко огорчилась, увидев неухоженность и запущенность Читы. Сенатор призвала местные власти привести город в порядок.
По ее словам, такого неблагоустроенного города она давно не видела. По тротуарам нельзя пройтись, бордюры на стадии исчезновения, дороги плохие, газоны не покошены – "бурьян по пояс", передает ТАСС.
Также сенатор отметила, что перед зданием театра "раздолбанная площадь". На ней находится "неработающий уродище фонтан ".
Матвиенко призвала власти в первую очередь привести в порядок Театральную площадь.
Спикер Совфеда подчеркнула, что у жителей Читы должен быть комфортный, благоустроенный город.
Матвиенко отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города". Власти, по ее словам, признали проблему и примут соответствующие меры.
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