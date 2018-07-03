Матвиенко отчитала власти Читы за "бурьян по пояс"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко огорчилась, увидев неухоженность и запущенность Читы. Сенатор призвала местные власти привести город в порядок.

По ее словам, такого неблагоустроенного города она давно не видела. По тротуарам нельзя пройтись, бордюры на стадии исчезновения, дороги плохие, газоны не покошены – "бурьян по пояс", передает ТАСС.

Также сенатор отметила, что перед зданием театра "раздолбанная площадь". На ней находится "неработающий уродище фонтан ".

Матвиенко призвала власти в первую очередь привести в порядок Театральную площадь.

Спикер Совфеда подчеркнула, что у жителей Читы должен быть комфортный, благоустроенный город.

Матвиенко отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города". Власти, по ее словам, признали проблему и примут соответствующие меры.