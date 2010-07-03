Директор ФСИН освобожден от должности – ОНК

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко освобожден от должности. Информацию об этом подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии, передает "Интерфакс".

"Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе", – проинформировала зампредседатель ОНК Москвы Ева Меркачева.

На портале ФСИН имеется информация, что Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. Вчера ему исполнилось 65 лет. Бывший госслужащий имеет высшее техническое и высшее специальное образования, а также ученую степень кандидата юридических наук.

В послужном списке Корниенко есть государственные награды. Сам он находится в звании генерал-полковника. 25 июня 2012 года по указу Владимира Путина назначен директором ФСИН.

Ранее во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне "Бутырки". Отмечалось, что подобная мера была временной.