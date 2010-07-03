СМИ сообщили об увольнении Путиным почти 30 силовиков

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Владимир Путин подписал указ об отставках и назначениях в силовых структурах, пишет "Коммерсант".
По данным издания, почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.
В отставку отправлен старший помощник главы Следственного комитета по особым поручениям генерал-лейтенант Игорь Комиссаров, курировавший вопросы защиты прав детей. Своих постов лишились глава управления СК по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и руководитель управления СК по Дагестану генерал-лейтенант Сергей Дубровин.
При этом новым руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков в московском МВД стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский.
В начале июня депутаты Московской городской Думы утвердили кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора столицы. Ранее он занимал аналогичный пост в Дагестане. В декабре 2018 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполнял Олег Манаков.
В феврале президент снял с должностей ряд генералов силовых ведомств. От своих должностей освобождены некоторые генералы МВД, МЧС, ФСИН и СК. Среди них: Рафаиль Гильманов (генерал-майор полиции, замглавы МВД по Татарстану), Сергей Диденко (генерал-лейтенант, глава Сибирского регионального центра МЧС), Ирина Зейберт (генерал-майор юстиции, старший помощник председателя СК), Александр Кузнецов (генерал-майор, заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю), Павел Николаев (генерал-лейтенант юстиции, руководителя СУ СК РФ по Татарстану).
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