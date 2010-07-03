Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы

Депутаты Московской городской Думы утвердили кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора столицы. Ранее он занимал аналогичный пост в Дагестане.
"Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне. Одной из основных задач нашего взаимодействия с прокуратурой Москвы остается совершенствование столичного законодательства", – цитирует Агентство "Москва" председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
В декабре 2018 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполнял Олег Манаков. Кандидатуру Попова внес генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
На сайте прокуратуры указано, что Денис Попов родился в Свердловске, но большая часть его служебной карьеры связана именно с Москвой. В столичное надзорное ведомство он пришел в 2000 году. Был назначен на должность следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. В 2001-2005 годах работал помощником, старшим помощником прокурора Центрального административного округа Москвы, прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства.
В 2012 году был переведен на пост первого замглавы надзорного ведомства Тульской области. Позже работал прокурором Хакасии. 10 февраля 2018 года был назначен главой республиканской прокуратуры Дагестана.
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