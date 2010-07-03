Прокурор Дагестана стал кандидатом на пост главы ведомства в Москве

Депутаты Мосгордумы рассмотрят кандидатуру действующего прокурора Дагестана Дениса Попова на пост прокурора Москвы. На эту должность его рекомендовал генпрокурор России Юрий Чайка, передает ТАСС.



"Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента", − сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В декабре прошлого года Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности столичного прокурора исполняет Олег Манаков.

Денис Попов занимает должность прокурора Республики Дагестан с 10 февраля 2018 года.