Путин освободил от должности прокурора Москвы

Фото: mosproc.ru

Владимир Путин освободил Владимира Чурикова от должности прокурора Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В 2000 по 2007 годах Чуриков занимал должность прокурора Октябрьского района города Красноярска. С 1 февраля 2007 года работал в должности зампрокурора Красноярского края. С 29 апреля 2010 года по 9 сентября 2015 года был прокурором Волгоградской области. В сентябре 2015 года его назначили прокурором Москвы.