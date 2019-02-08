Путин снял с должностей 9 генералов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин снял с должностей ряд генералов силовых ведомств. Президент подписал соответствующий указ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президентский указ носит название "Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах".

От своих должностей освобождены некоторые генералы МВД, МЧС, ФСИН и СК. Среди них: Рафаиль Гильманов (генерал-майор полиции, замглавы МВД по Татарстану), Сергей Диденко (генерал-лейтенант, глава Сибирского регионального центра МЧС), Ирина Зейберт (генерал-майор юстиции, старший помощник председателя СК), Александр Кузнецов (генерал-майор, заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю), Павел Николаев (генерал-лейтенант юстиции, руководителя СУ СК РФ по Татарстану).

Также от прежних должностей освобождены Игорь Одер (генерал-полковник, начальник Южного регионального центра МЧС), Игорь Панин (генерал-полковник, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС), Сергей Солопов (генерал-майор полиции, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве), Владимир Никитеев (генерал-майор, начальник УФСИН по Кировской области). Всего освобождены с должностей девять генералов.

Кроме того, президент провел ряд назначений. Экс-глава полиции города Кургана Олег Ильиных назначен главой антиэкстремистского главка МВД. Официальный представитель МВД Ирина Волк и глава МВД по Санкт-Петербургу Сергей Умнов назначены помощниками министра внутренних дел. Врио начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова назначена начальником управления.

Ранее глава государства освободил Владимира Чурикова от должности прокурора Москвы.