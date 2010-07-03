Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне "Бутырки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Размещение арестантов в башне "Бутырки" объяснили переполненностью следственного изолятора. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Сергея Цыганкова.

"По факту содержания арестованных в камерах, находящихся в одной из башен СИЗО № 2, необходимо пояснить следующее: размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения", – заявил Цыганков.

Он также пояснил, что подобная мера была временной и ее предприняли в связи с ремонтными работами, которые неоднократно проводятся в построенном здании 1771 года. Они предполагают поэтапное освобождение действующих камер.

Ранее сообщалось, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка".

На территории СИЗО есть четыре башни, в одной из которых, в частности, был заключен предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов Емельян Пугачев. Сейчас в той башне находится закрытый музей, в который водят исключительно делегации. Остальные три были закрыты несколько лет назад и использовались как служебные помещения или склады, так как не отвечали современным параметрам.

В результате проверки ОНК обнаружила двух человек, обвиняемых в разбое, в камере площадью примерно четыре квадратных метра. ОНК обратилась к руководству "Бутырки" с требованием закрыть изоляторы в башнях, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

