Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне "Бутырки"

12:11
12:11
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Размещение арестантов в башне "Бутырки" объяснили переполненностью следственного изолятора. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Сергея Цыганкова.
"По факту содержания арестованных в камерах, находящихся в одной из башен СИЗО № 2, необходимо пояснить следующее: размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения", – заявил Цыганков.
Он также пояснил, что подобная мера была временной и ее предприняли в связи с ремонтными работами, которые неоднократно проводятся в построенном здании 1771 года. Они предполагают поэтапное освобождение действующих камер.
Ранее сообщалось, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка".
На территории СИЗО есть четыре башни, в одной из которых, в частности, был заключен предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов Емельян Пугачев. Сейчас в той башне находится закрытый музей, в который водят исключительно делегации. Остальные три были закрыты несколько лет назад и использовались как служебные помещения или склады, так как не отвечали современным параметрам.
В результате проверки ОНК обнаружила двух человек, обвиняемых в разбое, в камере площадью примерно четыре квадратных метра. ОНК обратилась к руководству "Бутырки" с требованием закрыть изоляторы в башнях, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: