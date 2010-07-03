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17:22

Карасин покинул пост замглавы МИД РФ

власть политика

17:22

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД РФ, сообщается на официальном портале правовой информации. На его место назначен Евгений Иванов.

Карасин занимал должность статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ с 2005 года.

Евгений Иванов с 1995 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

В 2006–2008 годах был помощником министра, в 2008–2013 годах – руководителем Секретариата министра, в 2013–2017 годах – директором консульского департамента. С 2016 года – член коллегии МИД.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об отставках и назначениях в силовых структурах. По данным СМИ, почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.

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