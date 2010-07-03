Карасин покинул пост замглавы МИД РФ

Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД РФ, сообщается на официальном портале правовой информации. На его место назначен Евгений Иванов.
Карасин занимал должность статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ с 2005 года.
Евгений Иванов с 1995 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
В 2006–2008 годах был помощником министра, в 2008–2013 годах – руководителем Секретариата министра, в 2013–2017 годах – директором консульского департамента. С 2016 года – член коллегии МИД.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об отставках и назначениях в силовых структурах. По данным СМИ, почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.
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