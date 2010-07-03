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13:43

Глава ФСИН Корниенко освобожден от должности

власть политика

13:43

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Фото: fsin.su

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко освобожден от должности. Указ подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Об уходе Корниенко 1 октября говорила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, это было связано с достижением предельного возраста.

СМИ уточняли, что решение об увольнении было принято 30 сентября. Тогда Корниенко исполнилось 65 лет.

2 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг отставку главы ФСИН. Он отметил, что такой приказ не публиковали.

Геннадий Корниенко родился в 1954 году. Имеет высшее техническое и высшее специальное образование, а также ученую степень кандидата юридических наук.

Служил в органах госбезопасности. Находился на посту замдиректора ФСО России, позднее – директора Государственной фельдъегерской службы РФ. В 2012 году назначен директором ФСИН.

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власть политика

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