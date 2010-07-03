Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отставку главы ФСИН Геннадия Корниенко, передает ТАСС. По его словам, такой указ не публиковался.

Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева ранее говорила, что Корниенко освободили от должности в связи с достижением предельного возраста.

Источник агентства отмечал, что решение об увольнении было принято 30 сентября. Тогда Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Геннадий Корниенко родился в 1954 году. Имеет высшее техническое и высшее специальное образование, а также ученую степень кандидата юридических наук.

Служил в органах государственной безопасности. Был заместителем директора ФСО России, затем – директором Государственной фельдъегерской службы РФ. В 2012 году стал директором ФСИН.