Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран из-за ситуации с мигрантами

Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Шелег
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти сопредельных стран перестали допускать мигрантов на свою территорию. Об этом сообщает ТАСС.
"Не дай бог, они (сопредельные страны. – Прим. ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже... Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают", – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что эти страны уже дошли до убийств мигрантов из Белоруссии. Кроме того, они выбрасывают полуживых людей на территорию республики.
"Ну нацисты и все, чего о них говорить", – подытожил президент.
Ранее Лукашенко поручил силовым структурам закрыть границу страны. Он подчеркнул, что закрытым должен оказаться "каждый метр границы".
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