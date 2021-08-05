Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран из-за ситуации с мигрантами

Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Шелег

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти сопредельных стран перестали допускать мигрантов на свою территорию. Об этом сообщает ТАСС.

"Не дай бог, они (сопредельные страны. – Прим. ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже... Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что эти страны уже дошли до убийств мигрантов из Белоруссии. Кроме того, они выбрасывают полуживых людей на территорию республики.

"Ну нацисты и все, чего о них говорить", – подытожил президент.

Ранее Лукашенко поручил силовым структурам закрыть границу страны. Он подчеркнул, что закрытым должен оказаться "каждый метр границы".