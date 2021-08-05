Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии

11:31
Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам закрыть границу страны. Об этом сообщает ТАСС.
"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", – заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что закрытым должен оказаться "каждый метр границы".
Ранее Лукашенко заявил, что в республике завершено проведение масштабной антитеррористической операции.
Он отметил, что белорусское общество пытались информационно раскачать изнутри, старались устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пробовали деморализовать, глумились над белорусскими символами.
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