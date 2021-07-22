Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий президента

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Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул первого".

"Президент делится функциями! Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось. Только что подписан декрет номер 4", – говорится в сообщении.

Согласно документу, который вносит поправки в декрет "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь" от 1998 года, полномочия президента по эмиссии дополнительных выпусков акций предприятий сельского хозяйства переходят к кабмину и облисполкомам.

Ранее председатель Конституционной комиссии Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что в Белоруссии могут исключить возможность президента издавать имеющие силу закона декреты, тем самым ограничив законодательную функцию главы государства.

Также речь идет об издании президентом временных декретов, имеющих силу закона по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости.