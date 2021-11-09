Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу

Беженцы из стран ближнего востока подошли к польской границе через территорию Белоруссии. Европейские лидеры напуганы. Мигранты режут колючую проволоку, пытаются прорвать оборону пограничников на КПП и перепрыгнуть через ограждение с помощью шестов.

Штурм идет сразу на нескольких участках границы. Политологи уверены, атаки будут становится более яростными, поскольку помимо желания прорваться на территорию Европы мигрантов будет гнать вперед холодная погода.

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