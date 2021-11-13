Путин выразил надежду на переговоры Лукашенко и Меркель в ближайшее время

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Владимир Путин выразил надежду на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ближайшее время проведут переговоры. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", – заявил российский президент.
Встречу двух лидеров Путин назвал важной в контексте разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Глава государства отметил, что нелегалы стремятся попасть именно в Германию.
По мнению Владимира Путина, Белоруссия и страны Европы должны быть заинтересованы в решении кризиса, поскольку существует перенапряженность их социальных систем. Важно также создавать условия для временного проживания мигрантов и их потенциального трудоустройства, считает президент РФ.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Позже польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов. Затем Варшава направила к границе антитеррористические подразделения, а на месте развернула дополнительные патрули пограничной стражи.
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