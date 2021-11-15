Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

15 ноября, 23:17
Фото: AP Photo/Annegret Hilse/Pool Photo via AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили пути решения миграционного кризиса на границе республики с Европейским союзом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.
"Во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что беседа длилась примерно 50 минут. Лидеры также коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи мигрантам. Они договорились продолжить контакты для решения сложившейся ситуации.
Ранее надежду на беседу между Меркель и Лукашенко выразил Владимир Путин. Он назвал их встречу важной в контексте разрешения миграционного кризиса, отметив, что нелегалы стремятся попасть именно в Германию.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Позже польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов. Затем Варшава направила к границе антитеррористические подразделения, а на месте развернула дополнительные патрули пограничной стражи.
Беженцы поставили палатки и развели костры на польско-белорусской границе
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