В Польше отреагировали на заявление беглого солдата об убийствах на границе с Белоруссией

12 января, 22:03
Фото: ТАСС/Artur Reszko/EPA
Заявление сбежавшего польского солдата Эмиля Чечко о массовых убийствах беженцев на границе с Белоруссией является безосновательным и абсурдным. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
"Дезертир Эмиль Ч., перешедший на сторону противника и находящихся в Белоруссии, выдвигает новые абсурдные обвинения, которые являются питательной средой для пропагандистских действий против Польши", – написал он на своей странице в Twitter.
Жарин отметил, что слова солдата являются противоречивыми и не имеют под собой никаких оснований, однако их достаточно для осуществления информационных атак против Польши, за которые ответственны Москва и Минск.
Эмиль Чечко был ранее пойман белорусскими силовиками на польско-белорусской границе. Позже он запросил у Минска политическое убежище. Солдат рассказал следственному комитету Белоруссии о том, что принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше. Сам он убил больше 240 мигрантов.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября 2021 года. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
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