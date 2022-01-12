Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве более 240 беженцев

11:30
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал следствию об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии в телеграм-канале.
"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша", – говорится в сообщении.
Чечко рассказал, что среди убитых были беженцы, которые следовали через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров. Тела погибших закапывали в лесных массивах.
Ранее военнослужащий из Польши запросил у Минска политическое убежище. Эмиль Чечко 1996 года рождения был остановлен белорусскими солдатами в пограничной полосе.
Позднее польский военный обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов. По словам Чечко, впервые он убил человека в конце мая 2021 года.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября 2021 года. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.
Активисты попросили Германию принять мигрантов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: