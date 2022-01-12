Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве более 240 беженцев

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Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал следствию об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии в телеграм-канале.

"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша", – говорится в сообщении.

Чечко рассказал, что среди убитых были беженцы, которые следовали через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров. Тела погибших закапывали в лесных массивах.

Ранее военнослужащий из Польши запросил у Минска политическое убежище. Эмиль Чечко 1996 года рождения был остановлен белорусскими солдатами в пограничной полосе.

Позднее польский военный обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов. По словам Чечко, впервые он убил человека в конце мая 2021 года.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября 2021 года. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.