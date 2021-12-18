Антонов обвинил Запад в миграционном кризисе на белорусско-польской границе

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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе виноваты западные страны. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Newsweek.

По мнению дипломата, кризис на границе случился в результате неудачных попыток стран Запада навязать свое видение демократии по всему миру.

"В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции", – сказал российский посол.

Антонов подчеркнул, что миграционный кризис произошел не по вине Белоруссии. По этой причине дипломат призвал западные страны отказаться от санкций и угроз в отношении Минска.

"Мы считаем, что единственным выходом из ситуации является конструктивный диалог с Минском", – подытожил Антонов.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.