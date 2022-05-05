В США разрешили операции с подпавшими под санкции "дочками" Сбербанка

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Министерство финансов США установило срок прекращения финансовых операций с подпавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Европе и Казахстане до середины июля 2022 года, говорится в генеральной лицензии, обнародованной американским Минфином.
Операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG и любых юрлиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50% и более, разрешены до 00:01 12 июля.
Также установлено, что в срок до 12 июля должны быть завершены сделки с дочерней структурой Альфа-Банка в Нидерландах.
Ранее Джо Байден заявил, что США открыты к введению новых санкций против России.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России. Они предполагают запрет трансляций трех крупных российских вещателей, отключение от системы SWIFT Сбербанка и два других российских банка.
Также ожидается, что под санкции подпадут военнослужащие, причастные к преступлениям в Буче и Мариуполе. Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Набиуллина заявила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года
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