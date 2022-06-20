Байден считает вероятным вступление Украины в ЕС

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вероятным вступление Украины в Евросоюз.

"Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет", – цитирует его ТАСС.

Американский лидер добавил, что его возможный визит на Украину будет зависеть от того, создаст ли это дополнительные трудности для украинской стороны. Однако, по словам Байдена, посещение Украины в конце месяца во время поездки в Европу маловероятно. При этом он отметил, что проводит телефонные разговоры с украинским президентом несколько раз в неделю.

Президент США добавил, что в ближайшее время намерен посетить Германию, Израиль, Испанию и Саудовскую Аравию.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление. По ее словам, Украина заслуживает получение данного статуса.

28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.

