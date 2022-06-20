Володин заявил, что Украина ни по каким параметрам не подходит для членства в ЕС

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались, поскольку она ни по каким параметрам не подходит для членства в ЕС.

Он напомнил, что на этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Киеву статуса кандидата в члены Евросоюза, подчеркнув, что таким образом продолжается саморазрушение Украины.

"Запад ведет борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз. Современную Украину он охарактеризовал тотальной коррупцией, разгулом преступности, олигархической властью и разрушенной экономикой, поэтому, по его словам, она ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата.

Володин также заметил, что в Европе это прекрасно понимают, однако желание ослабить Россию превалирует. Политик считает, что итог для Украины будет печален: она потеряет свою независимость, поскольку центр решений будет перенесен в Брюссель.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия не имеет ничего против возможного вступления Украины в Европейский союз, поскольку он не является военным блоком.

При этом, по словам Путина, вступление в ЕС несет для Украины определенные риски, потому что структура ее экономики потребует очень больших дотаций. Путин также выразил мнение, что присоединение к Евросоюзу вряд ли даст новый импульс развития экономике Украины. Президент РФ полагает, что эти процессы не приведут к восстановлению утраченных направлений промышленности, таких как судостроение, авиастроение и производство электроники.

Ранее французский телеканал BFM TV, сославшись на заявление Эммануэля Макрона, сообщил, что власти Франции, Германии, Италии и Румынии требуют немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.