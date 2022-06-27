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Политика

27 июня, 20:44

Зеленский допустил ответный удар на потенциальную угрозу со стороны Приднестровья

политика

Фото: TACC/Sergey Dolzhenko/EPA

Украина ответит ударом на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья, где размещены миротворцы РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду.

"Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", – цитирует его ТАСС.

Зеленский также призвал не допустить дестабилизацию обстановки в регионе.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавию и Приднестровье практически невозможно объединить, поскольку они имеют разные ценности и разную идентичность.

По его мнению, Кишинев делает все, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем. Он добавил, что тенденция в Молдове, которая продвигается действующей властью, означает полный и тотальный разрыв отношений с Приднестровьем.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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