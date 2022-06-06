СК Приднестровья сообщил о диверсии в месте размещения миротворцев

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Следственный комитет Приднестровья оповестил о совершенной диверсии в районе дислокации подразделения миротворческого контингента. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, диверсия была произведена с помощью дрона, который сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев. Предположительно, речь идет о гранатах РГД-5.

"...возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 УК ПМР. В рамках уголовного дела назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшей диверсии", – уточнили в Следственном комитете.

По словам представителя Объединенной контрольной комиссии, в результате инцидента никто не пострадал.

25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы.