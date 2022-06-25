Медведев пригрозил последствиями для Молдавии в случае поддержки санкций против РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае введения антироссийских санкций. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, молдавские власти "побежали впереди паровоза" в попытке угодить Евросоюзу. По его словам, еще даже не вступив в ЕС, они готовы присоединиться к санкциям против России.

"Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", – сказал Медведев.

Накануне спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что при вхождении в Европейский союз стране необходимо поддержать новые антироссийские ограничения ЕС. По его словам, санкции нужны для прекращения боевых действий, в частности, прекращения убийства людей, а также для того, чтобы сесть за стол переговоров. Гросу подчеркнул, что Молдавия всеми дипломатическими способами хочет этого добиться.

Кроме того, политик отметил, что государство желает иметь хорошие отношения с РФ, хочет вести с ней торговлю, однако только на условиях взаимного уважения.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата в Европейский союз. За документ отдали голос 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.