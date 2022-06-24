Молдавия поддержит новые санкции ЕС против РФ – глава парламента

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При вхождении в Европейский союз Молдавии необходимо поддержать новые антироссийские ограничения ЕС. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

"Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против РФ. – Прим. ред.)", – сообщил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.

По его словам, санкции нужны для прекращения боевых действий, в частности, прекращения убийства людей, а также для того, чтобы сесть за стол переговоров. Гросу подчеркнул, что Молдавия всеми дипломатическими способами хочет этого добиться.

Кроме того, политик отметил, что государство желает иметь хорошие отношения с РФ, хочет вести с ней торговлю, однако только на условиях взаимного уважения.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата в Европейский союз. За документ отдали голос 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

В июне СМИ сообщали, что государства ЕС выразили готовность формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в организацию. Отмечалось, что при дополнительных условиях эта мера может быть применена к Молдавии и Грузии.